CR7-Jorge Jesus, segnali di disgelo: l'attaccante figura tra i preconvocati per gli impegni di novembre

È stato il grande tema della maxi-sosta di settembre-ottobre. Cristiano Ronaldo e il paventato addio alla sua Nazionale, con tanto di attacco frontale di Jorge Jesus per promesse non mantenute dal ct. Due posizioni ferme sulle proprie barricate, senza che nessuno dei due, almeno all'apparenza, fosse disposto a scendere dalla propria fortezza e parlare. Il caso, dopo quasi un mese e non pochi strascichi, potrebbe avere uno sbocco.