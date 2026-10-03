Genoa, guai per De Rossi: Colombo si ferma per almeno tre settimane

Gli accertamenti hanno escluso l'interessamento dei legamenti ma il trauma distorsivo contusivo subito alla caviglia sinistra in un contrasto di gioco con Kramer del Rapid Bucarest costerà un'assenza di almeno tre settimane all'attaccante del Genoa Lorenzio Colombo. L'infortunio è accaduto all'ultimo minuto del primo tempo e dal vivo sembrava potesse essere molto più grave con il giocatore costretto ad uscire sorretto da due componenti dello staff medico rossoblù. Gli esami hanno escluso però lesioni e il giocatore inizierà nei prossimi giorni un percorso riabilitativo per poi essere rivalutato più avanti. Lo stop dovrebbe privare il Genoa di Colombo per le sfide con Fiorentina, Roma e Venezia e anche la gara con la Juventus prevista per il 28 ottobre è a rischio. Per la ripresa contro i Viola De Rossi dovrà fare a meno peraltro anche di Meichtry, infortunio muscolare in nazionale, e di Havel che sta recuperando da un piccolo intervento alla caviglia.