Portogallo-CR7, si prova a ricomporre: la Federazione vuole fissare un vertice a settimana prossima

Il continuo botta e risposta tra Ronaldo, Proença e il ct aveva assunto livelli insostenibili per il campione, volato alla volta della Spagna lanciando un messaggio criptico:" A tempo debito, dirò a tutti i portoghesi la verità sui motivi che mi hanno spinto a lasciare la nazionale alla quale mi sono sempre dedicato". Ora, la Federazione proverà a ricucire per dare al suo fenomeno una graduale ma dignitosa uscita di scena. Sempre che il 7 lo voglia.