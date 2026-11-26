Anche Joshua Kimmich, capitano dei bavaresi, ha detto la sua senza peli sulla lingua: "La preoccupazione del club è comprensibile - ha detto il numero 6 -. Quello che non capisco è il modo in cui questa notizia viene comunicata pubblicamente. Certo, il club è sempre la priorità assoluta ed è più importante di noi giocatori, ma non è mai più importante del singolo individuo. E questo è assolutamente inaccettabile e non rispecchia lo spirito del Bayern, soprattutto in questa fase, in cui io stesso ho spesso sottolineato quanto sia speciale questo club. Quello che è successo ora non dovrebbe mai accadere. Lo trovo assolutamente incomprensibile. Tutto ciò dovrebbe essere discusso a porte chiuse".