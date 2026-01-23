Caso Lucas Hernandez: la difesa respinge l'inchiesta shock su traffico di esseri umani

Le accuse sono pesantissime: "tratta di esseri umani" e condizioni di "schiavitù moderna". Ma l'entourage di Lucas Hernandez fa scudo attorno al difensore del PSG e alla compagna Victoria Triay, respingendo con forza la ricostruzione pubblicata da Paris Match. Secondo l'inchiesta del magazine francese, una famiglia colombiana di cinque persone ha denunciato di aver lavorato per la coppia (tra il 2024 e il 2025) senza contratto e in condizioni disumane: orari fino a 84 ore settimanali, pagamenti in nero, minacce e persino l'obbligo di girare armati per garantire la sicurezza della villa. Di fronte a questo quadro, la linea difensiva del giocatore è di totale stupore. I rappresentanti di Hernandez si sono dichiarati "completamente spiazzati" dalle allegazioni, affermando di non essere nemmeno a conoscenza della denuncia e pronti a smontare la narrazione di uno sfruttamento sistematico.