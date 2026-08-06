Caso Fifa, anche la Conmebol sudamericana contro Infantino: "Preoccupati, il calcio è di tutti"

Il Consiglio della Conmebol "invita a preservare l'unità della famiglia del calcio, ad agire con responsabilità istituzionale, a rafforzare il dialogo e rispettare pienamente i meccanismi di governance. Perché, al di là di ogni differenza, il calcio viene prima di tutto". E' questa la presa di posizione della confederazione calcistica che riunisce i paesi sudamericani, che "accoglie con favore la decisione della Fifa di ritirare la proposta della Ffe" ed "esprime all'unanimità la propria preoccupazione per le ripetute azioni unilaterali intraprese senza ricorrere al dialogo o ai meccanismi istituzionali stabiliti per affrontare questo tipo di situazioni". Secondo la Conbebol "coloro che sono responsabili della guida delle nostre organizzazioni devono sempre dare priorità al dialogo, al rispetto delle regole e allo scambio costruttivo - prosegue la nota - Quando questi principi vengono ignorati, il calcio ne risente e tutti ne risentiamo". "Il calcio appartiene a tutti, il suo futuro può essere costruito solo sul rispetto delle istituzioni, della governance e delle procedure democratiche che rappresentano le 211 federazioni membri della Fifa - conclude il Conmebol - Il termine ultimo per la presentazione delle candidature alla Presidenza Fifa è il 18 novembre 2026. Successivamente, il Congresso Fifa eleggerà, tramite votazione delle sue 211 Federazioni, la persona che sarà responsabile della guida dell'organizzazione per il prossimo mandato, compresa l'organizzazione della Coppa del Mondo del Centenario neel 2030. Pertanto, la Conmebol non sosterrà alcuna azione o procedura che ignori o si discosti da questi meccanismi istituzionali".