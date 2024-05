Casa Azzurri sbarca a Milano: maxischermi e un villaggio sportivo in Stazione Centrale in vista degli Europei

LA STORICA NOVITA'

Il villaggio sorgerà in Piazza Duca d'Aosta e rimarrà installato dal 13 giugno al 14 luglio prossimi

© Ufficio Stampa Milano è pronta a cambiare volto in vista degli Europei di calcio, un motivo in più per dare una svolta a uno dei suoi principali biglietti da visita: la Stazione Centrale. Grazie a un progetto portato avanti da Grandi Stazioni Retail in collaborazione con il Comune di Milano, la FIGC e una serie di partner pubblici e privati, Piazza Duca d'Aosta ospiterà per la prima volta Casa Azzurri attorno alla quale verrà installata un'area dedicata alla fan zone con tanto di maxischermo dove seguire le partite dell'Italia e non solo.

Il "villaggio" aprirà le sue porte il prossimo 13 giugno e vedrà l'iniziativa promossa dalla FIGC aprirsi per la prima volta al grande pubblico con una mostra immersiva che si aggiungerà a quanto verrà proposto a Iserlohn, quartier generale degli azzurri in Germania. "Si tratta di un momento complicato perché fra due giorni inizierà il nostro percorso con le convocazioni del ct Luciano Spalletti. Ci fa piacere intraprendere insieme al Comune di Milano questo percorso perché, oltre alle candidature per la Finale di Champions 2027 e per gli Europei 2032, abbiamo portato più volte la Nazionale a San Siro - sottolinea Giovanni Valentini, Vice Segretario Generale e Responsabile Area Revenue FIGC -. L'esposizione ha l'intenzione di riunire diverse generazioni visto che la Nazionale rappresenta qualcosa che unisce tutti oltre le divisioni di club e di provenienza territoriale, motivo per cui abbiamo deciso di puntare sulla storia della nostra squadra. È un impegno complicato, tuttavia abbiamo deciso di intraprenderlo insieme a un ente pubblico come il Comune".

Quest'occasione non rappresenterà soltanto opportunità per radunare il grande pubblico sino al 14 luglio prossimo, giorno di chiusura degli Europei, ma anche per recuperare un luogo spesso considerato soltanto di transito, ma che offre anche un primo impatto per chi arriva per la prima volta nella città lombarda. Motivo per cui è necessario investire per recuperarla e renderla appetibile anche a chi è appassionato di sport installando uno Skate Park dove offrire a tutti l'opportunità di sperimentare questa disciplina olimpica oppure ospitando una pista di Pattinaggio Inline Freestyle dove dal 13 al 16 giugno si sfideranno oltre 260 atleti da 20 nazioni per una prova del circuito mondiale che racchiude sei specialità: Speed, Classic, Battle, Pairs, Slide and Jump.

"Posso dire senza problemi che questo è il momento più importante da quando sono assessore al turismo. Dopo la pandemia da Coronavirus abbiamo lavorato a lungo per promuovere il turismo in città e sinceramente vedevo sempre una certa criticità nella zona della stazione. Ci siamo messi al lavoro per offrire un grande biglietto da visita e, nonostante sia spesso complicato lavorare insieme al pubblico, siamo riusciti a riunire una serie di enti privati che ci sosterranno - ha sottolineato Martina Riva, Assessora allo Sport, al Turismo e alle Politiche Giovanili del Comune di Milano -. Dopo il grande impatto di WalkAge durante il quale abbiamo ridato vita alla piazza permettendo a numerosi giovani di usufruire degli spazi, svolgere dell'attività fisica e incontrare personaggi e idoli delle loro discipline, per la prima volta offriremo l'opportunità di fare del vero sport in uno spazio che va recuperato".