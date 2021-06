Carolina Morace "difende" Gattuso: "E' contro ogni forma di discriminazione"

IL CASO

Il tecnico della Lazio Women dopo le accuse dei tifosi del Tottenham: "Rino è una persona dalle doti rare"

Il caso Gattuso continua a tenere banco. Dopo le dure accuse dei tifosi del Tottenham che han fatto saltare l'intesa con gli Spurs, è intervenuta Carolina Morace a difendere il collega. "Io e Rino Gattuso abbiamo lavorato insieme al Milan e non abbiamo mai smesso di scambiarci idee e competenze professionali - ha scritto sul suo profilo Twitter il tecnico della Lazio Women -. Gattuso è contro ogni forma di discriminazione ed è una persona dalle doti rare". "Chi afferma il contrario non lo conosce", ha aggiunto. Getty Images

Dichiarazioni forti e chiare, per respingere al mittente senza giri di parole le dure critiche nei confronti di Gattuso, accusato di omofobia e razzismo dai supporter del Tottenham. Finito nel mirino dei tifosi degli Spurs per alcune dichiarazioni sui matrimoni gay, per qualche battuta sul ruolo delle donne nel mondo del calcio e per una lite con Joe Jordan ai tempi del Milan, Gattuso ha dunque trovato in Carolina Morace un alleato speciale contro la bufera social che l'ha investito in questi ultimi giorni. Un alleato che ha espresso con chiarezza l'ottimo feeling professionale e umano, smentendo le accuse rivolte all'ex tecnico del Napoli e sgombrando il campo da ogni dubbio.