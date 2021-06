Tottenham, salta Fonseca: Gattuso in pole per la panchina

CLAMOROSO

Si tratta per un contratto biennale: c'è già l'ok del tecnico calabrese

Naufragato dopo soli 23 giorni il matrimonio con la Fiorentina, Rino Gattuso potrebbe a breve trovare un'altra panchina in Premier League. Secondo il Guardian, infatti, problemi fiscali hanno fatto naufragare la trattativa tra il Tottenham e Paulo Fonseca, che avevano già raggiunto un accordo verbale. Gli Spurs hanno avviato i primi contatti col suo agente Jorge Mendes, sulla base di un contratto biennale. C'è già l'ok del tecnico calabrese. Getty Images

Julian Nagelsmann, Brendan Rodgers, Erik ten Hag, Antonio Conte, Mauricio Pochettino e ora Paulo Fonseca. E' sempre più lunga la lista degli allenatori accostati agli Spurs che per un motivo o per l'altro non si sono seduti sulla panchina lasciata vacante da José Mourinho. Fonseca era stata la scelta del nuovo amministratore delegato del Tottenham, Fabio Paratici, per un contratto di due anni con opzione per un'altra stagione.

La ricerca di un tecnico per gli Spurs è nelle mani dell'agente Jorge Mendes, che avrebbe indicato il nome di Gennaro Gattuso. La richiesta è un biennale e Ringhio ha già dato il suo benestare.