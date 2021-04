Carnevali in esclusiva: "Non possiamo pensare solo al denaro"

Giovanni Carnevali continua la sua battaglia contro la Super League. L'amministrato delegato del Sassuolo, contattato in esclusiva, ci ha detto: "Nasce per la difficoltà economiche di alcune società, ma ora tutti i club sono in difficoltà. Se pensiamo solo al denaro rischiamo di distruggere la nostra amata Serie A. Il calcio è passione, storia, amore e cultura: una delle cose più importanti è la meritrocrazia".