Carnesecchi: "Gattuso ha una visione moderna del portiere"

"Il rapporto con mister Gattuso è bello, ti fa sentire subito dentro qualcosa di grande. È la cosa migliore e che mi è servita tanto nei momenti di difficoltà". Così il portiere della Nazionale e dell'Atalanta Marco Carnesecchi parlando ai canali social della Figc dal ritiro di Coverciano, in vista del doppio impegno per le qualificazioni Mondiali contro Estonia e Israele. "Lui è molto attento, ci chiede tanto di essere dinamici e dare sostegno ai compagni. Ha una maniera moderna di vedere il portiere ed è una cosa molto positiva. In allenamento ti fa sempre sentire importante, come quello che deve guidare la difesa", ha aggiunto. Da Carnesecchi grande ammirazione anche per il capitano Gigio Donnarumma. "E' incredibile, lo vedo sempre diverso. Ha una forza e un potere, ci tiene sempre a fare bene. Si nota quando sono larghe le sue spalle, visto quello che ha passato essendo sempre sotto i riflettori. È sempre tranquillo e concentrato, è il suo valore aggiunto".