Capolavoro Pavlovic: segna in rovesciata con la Serbia

31 Mar 2026 - 21:20
© Da video

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Ormai abbiamo imparato a conoscerlo, Strahinja Pavlović è un difensore solo sulla carta d'identità. Il centrale del Milan in questa stagione si è spesso messo in mostra nell'area di rigore avversaria con gol pesanti. L'ultimo, bellissimo, da fuori per sbloccare una gara difficile contro il Parma. Ora però, con la sua Serbia, Pavlovic si è superato: super gol con una rovesciata perfetta per l'1-1 nell'amichevole tra la sua nazionale e l'Arabia Saudita. 

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