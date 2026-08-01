Mondiali ai fondi privato, Confederazione asiatica: "Bene ritiro progetto FFE"

Il presidente della Confederazione calcistica asiatica (Afc), lo sceicco Salman bin Ebrahim Al Khalifa, ha accolto con favore il ritiro della proposta Fifa Forward Enterprise, annunciato da Gianni Infantino. "Il futuro del calcio globale deve sempre essere plasmato attraverso un'adeguata consultazione, un dialogo collettivo e il rispetto delle consolidate strutture di governance del nostro sport", ha affermato Al Khalifa. "L'Afc è pronta a sostenere qualsiasi iniziativa che rafforzi l'unità della famiglia del calcio, contribuisca alla continua crescita di questo sport a livello globale e apporti benefici concreti a tutte le parti interessate", ha aggiunto, dicendosi poi orgoglioso che "tutte le nostre federazioni calcistiche si siano unite e abbiano affidato all'Afc il compito di cercare risposte per loro conto su una questione di immensa importanza per la futura governance del calcio mondiale. Le ringrazio per la loro pazienza, solidarietà e unità e assicuro loro che l'Afc agirà sempre nel loro migliore interesse".