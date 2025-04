Caos recuperi, Gravina: "Sul caso Fiorita reazione umorale. Serve un protocollo"

Gravina ha poi ha commentato questa stagione di Serie A, aperta e combattuta come non succedeva da tempo: dalla lotta scudetto fino a quella per non retrocedere passando per il posizionamento per le coppe, sono ancora tanti i verdetti che devono arrivare: "È un campionato bellissimo, dove si vedono chiaramente delle criticità. Quando hai troppe competizioni da seguire, quando hai tre competizioni, contemporaneamente potresti pagare un prezzo molto alto. Mi riferisco all'Inter. Il campionato dimostra quanta esperienza in termini di mentalità vincente sta diffondendo un allenatore come Antonio Conte. Alcune realtà di provincia stanno crescendo in maniera esponenziale, in plauso va al Bologna, l'Atalanta e il Como che ha avuto un exploit incredibile anche sul piano dello spettacolo e nella valorizzazione dei giovani".