Caos Hossam Hassan: rissa tra ex e moglie, il ct dell'Egitto sviene

Tensione alle stelle per il selezionatore dell'Egitto Hossam Hassan, svenuto e soccorso dal personale sanitario a Marina El Alamein dopo un violento scontro fisico scoppiato tra la sua attuale compagna, Dan-Adam, e l'ex consorte Huwayda.
Il sessantenne ex calciatore, incappato nell'inaspettato incrocio tra le due donne mentre trascorreva una pausa di relax nella nota località turistica, ha accusato un crollo emotivo ed è caduto a terra privo di sensi nel tentativo vano di sedare il duro scontro fatto di calci, pugni e spintoni.
Nonostante il grande spavento, le condizioni del tecnico non destano preoccupazione; la vicenda si è chiusa senza strascichi legali dopo che la prima moglie ha scelto di non dare seguito alla denuncia inizialmente presentata alle forze dell'ordine.