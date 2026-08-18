Caos Hossam Hassan: rissa tra ex e moglie, il ct dell'Egitto sviene

Il ct dell'Egitto Hossam Hassan sviene durante uno scontro fisico tra l'attuale moglie e l'ex. L'episodio in un resort

18 Ago 2026 - 11:47
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Hossam Hassan  © instagram

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Tensione alle stelle per il selezionatore dell'Egitto Hossam Hassan, svenuto e soccorso dal personale sanitario a Marina El Alamein dopo un violento scontro fisico scoppiato tra la sua attuale compagna, Dan-Adam, e l'ex consorte Huwayda.

Il sessantenne ex calciatore, incappato nell'inaspettato incrocio tra le due donne mentre trascorreva una pausa di relax nella nota località turistica, ha accusato un crollo emotivo ed è caduto a terra privo di sensi nel tentativo vano di sedare il duro scontro fatto di calci, pugni e spintoni.

Nonostante il grande spavento, le condizioni del tecnico non destano preoccupazione; la vicenda si è chiusa senza strascichi legali dopo che la prima moglie ha scelto di non dare seguito alla denuncia inizialmente presentata alle forze dell'ordine.

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