Calhanoglu e gli incontri con gli ultrà: rischio squalifica per una o più giornate

Ha ammesso di aver avuto contatti con i capi ultrà Marco Ferdico e Antonio Bellocco, nonostante l'Inter gli avesse sconsigliato di farlo. Per questo Hakan Calhanoglu ora rischia una squalifica per una o più giornate, oltre all'ammenda di 20 mila euro. Tutto ruota intorno alla violazione dell'articolo 25 del Codice di Giustizia Sportiva e in particolare al comma 10, in base al quale "è fatto divieto di avere rapporti con esponenti di gruppi o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con le società".