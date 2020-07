Calcioscommesse, nel mirino l'arbitro Catanoso: infortunio sospetto e flussi anomali di puntate

IL CASO

È Luigi Catanoso della sezione di Reggio Calabria l'arbitro al centro dell'indagine per calcioscommese partita dalla procura federale e svelata da un'inchiesta di Repubblica. Tutto nasce dalla partita Virtus Verona-Gubbio del 12 gennaio 2020, interrotta a pochi minuti dalla fine con gli ospiti in vantaggio proprio a causa di un infortunio del fischietto, che non potendo essere sostituito, da regolamento deve decretare la sospensione del match. Lo strano episodio coincide con un flusso anomalo di puntate provenienti dalla Calabria, tutte indirizzate verso un risultato diverso da quello che stava maturando in campo.

Come riporta il quotidiano, Catanoso produce dei certificati medici che attestano l'entità del suo infortunio, ma la Federazione non è convinta, tanto che decide di trasmettere le carte alla procura di Roma, che fa partire le indagini della Guardia di Finanza. Nel frattempo la Figc decide di approfondire la sua storia, scoprendo un'altra serie di anomalie: non solo quantità ingenti di rigori concessi, cartellini rossi sventolati e conseguenti proteste in campo, ma anche altre partite con un flusso elevato di scommesse, tutte provenienti dalla Calabria. Si tratta per lo più di incontri del campionato Primavera, molti di questi già sotto la lente di ingrandimento e oggetto di interesse da parte della procura federale, che comincia a parlare con allenatori e dirigenti coinvolti nelle gare in questione.

L'arbitro, dopo che la notizia è diventata di pubblico dominio, ha fatto sapere ai vertici federali di non essere a conoscenza di indagini a suo carico né tantomeno di flussi anomali di puntate. Al momento, in effetti, non risultano esserci indagati, solamente sospetti. Ma le indagini sono solo all'inizio e l'ombra del calcioscommesse torna ad allungarsi sulla terza serie italiana.

Vedi anche Calcio Calcioscommesse e rigori: un arbitro infortunato fa tremare il calcio