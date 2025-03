Calciopoli non alterò la classifica, niente risarcimento al Bologna

Se è vero che la vicenda Calciopoli relativa alla stagione 2004/05 in qualche modo sembra non finire mai, un punto è sicuramente stato messo sulla vicenda che riguardava Bologna e Brescia. Il club emiliano (e il suo ex presidente Francesco Gazzoni Frascara) e quello lombardo avevano avviato contenziosi, chiedendo un risarcimento danni in sede civile, a causa della retrocessione in Serie B avvenuta al termine di quel campionato - il Brescia direttamente, il Bologna dopo uno scontro diretto col Parma con cui aveva chiuso a pari punti la stagione - poiché, secondo l'accusa, gli eventi di frode sportiva legati a Calciopoli avevano interessato anche i due club determinando la modifica della classifica finale.