Zweite Bundesliga: certificati di vaccinazione falsa, si dimette il tecnico del Werder Brema

GERMANIA

Anfang e il suo vice Junge lasciano dopo essere finiti sotto indagine per l'utilizzo di Green Pass contraffatti, nel frattempo il Lipsia sarà costretto a giocare a porte chiuse fino a metà dicembre e il Bayern perde pezzi a causa del Covid

L'allenatore del Werder Brema, Markus Anfang, e il suo vice Florian Junge si sono dimessi a poche ore dalla partita di Zweite Bundesliga contro lo Schalke 04 dopo essere finiti sotto indagine da parte della procura della città anseatica con l’accusa di avere utilizzato un falso certificato di vaccinazione contro il Covid-19. Anfang ha negato le accuse, ma ha scelto di lasciare comunque "a causa della situazione estremamente stressante per il club, la squadra, la mia famiglia e me stesso". Getty Images

L'ad del club, Frank Baumann, ha commentato la scelta di fare un passo indietro da parte dei suoi tecnici dicendo che "Markus e Florian si stanno assumendo le loro responsabilità e stanno contribuendo a porre fine al caos sorto intorno al club e alla squadra negli ultimi giorni".

Il coronavirus non sta dando tregua al calcio tedesco: il governo della Sassonia ha stabilito delle restrizioni a seguito dell’aumento drastico dei contagi da Covid, tra cui una nuova chiusura degli stadi. Il Lipsia sarà pertanto costretto a giocare le prossime gare interne a porte chiuse. Le nuove misure dureranno almeno fino al 12 dicembre. Il Lipsia quindi non potrà contare sul supporto dei propri tifosi per le sfide contro il Bayer Leverkusen (28 novembre) e contro il Borussia Mönchengladbach (11 dicembre), oltre a quella in Champions League contro il Manchester City in programma il 7 dicembre.

Nel frattempo il Bayern Monaco, reduce dal ko esterno contro l'Augsburg, fa i conti con le assenze a causa delle positività: dopo Süle hanno contratto il virus anche Stanisic e due membri dello staff, tra cui il team manager Bastian Wernscheid. Le misure restrittive introdotte dalla Baviera, per altro, potrebbero avere ripercussioni sull'ultima giornata di Champions, in cui è in programma Bayern-Barcellona. L'8 dicembre si giocherà con al massimo il 25% del pubblico, ma non sono escluse le porte chiuse se la situazione dovesse peggiorare.