Zidane si gioca il futuro, Koeman la fiducia dei tifosi: un "Clasico" da brividi

VERSO BARçA-REAL

Zidane nella conferenza stampa pre-"Clasico" ha voluto smorzare i toni da ultima spiaggia: "Mi gioco il futuro? Lo si diceva anche un anno fa e il primo anno che sono arrivato. Per me non cambia nulla". In realtà qualcosa cambia dopo l'inizio di campionato e la sconfitta in casa nella prima in Champions: dalle parti di Madrid si parla della possibilità di promuovere Raul (bandiera del club e attuale allenatore del Castilla, la squadra B del Real) o di puntare su Pochettino.

Non sta molto meglio il Barcellona, perlomeno in Liga, visto che in coppa ha schiantato senza troppi problemi il Ferencvaros. La situazione di Koeman non è così brutta come quella del collega francese ma ci vuole ancora molto prima di far innamorare un popolo abituato da sempre a un calcio di alto livello. Se si guarda la cabala, poi, c'è solo un allenatore olandese (sui cinque che hanno guidato il Barça nella sua storia) a debuttare con una vittoria in un "Clasico": Louis Van Gaal.

Zidane ha convocato Sergio Ramos, e questa è un'ottima notizia per il Real che, senza il capitano, in difesa balla. E molto. C'è l'ipotesi di un centrocampo rinforzato (Modric, Casemiro, Kroos e Valverde) con la coppia d'attacco Vinicius-Benzema. Dall'altra parte Koeman potrebbe riproporre Gziezmann (rimasto fuori in Champions) a formare il terzetto di trequartisti con Coutinho e Ansu Fati alle spalle di Messi.

Sarà anche un Barça-Real in sordina, senza pubblico e con due squadre non all'altezza di un passato, anche recentissimo, da leggenda. Ma resta pur sempre il "Clasico".