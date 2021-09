Xhaka, positivo al Covid, salta l'Italia: è tra i giocatori no-vax 

Granit Xhaka, protagonista delle cronache di mercato dell'estate quando sembrava destinato a lasciare l'Arsenal per la Roma, è positivo al Covid e domenica non potrà scendere in campo, con la maglia della Svizzera, contro l'Italia nelle qualificazioni al Mondiale 2022. Lo ha comunicato la Federcalcio rossocrociata. L'annuncio ha suscitato interrogativi sulla stampa svizzera, che ha ricordato come il centrocampista fosse l'unico giocatore della nazionale a non essere né vaccinato, per essersi rifiutato, né immunizzato contro il virus.