Barcellona, Xavi comunica l'addio alla squadra: "Vi chiedo scusa"

Il tecnico ha parlato coi giocatori dopo aver pubblicamente comunicato l'addio a fine stagione: "Ci considerano già morti, diamo tutto in questi 4 mesi"

Dopo aver pubblicamente comunicato la volontà di lasciare il Barcellona a fine stagione, Xavi ne ha parlato anche con la squadra, visto che i giocatori erano rimasti all'oscuro della decisione prima di averlo saputo, come tutto il mondo, nella conferenza stampa che ha seguito la pesante sconfitta interna di ieri col Villarreal. "Innanzitutto vi chiedo scusa per averlo scoperto in questo modo, ma era qualcosa che avevo dentro da tempo e non vedevo l'ora di tirare fuori" ha comunicato l'allenatore alla squadra prima dell'allenamento mattutino di oggi.

Xavi ha ribadito i concetti espressi nelle ultime ore: "Credo sinceramente che questa sia la cosa migliore per tutti. Per me, perché mi sono liberato da un peso; e per vi, che potrete giocare con meno pressioni". Nella mezz'ora di confronto con i giocatori, Xavi ha ringraziato il gruppo per "l'impegno e la fatica profusi in questi mesi, per me siamo come una famiglia" oltre a ribadire il pieno impegno da qui sino a fine stagione: "Credo fermamente che possiamo ancora sorprendere tutti, soprattutto chi ci considera già morti".

Il Barça è terzo nella Liga e, dopo 21 giornate, ha già accumulato 10 punti di ritardo dal Real Madrid capolista mentre in Champions League, dopo aver chiuso al primo posto nel girone H, è atteso dalla sfida negli ottavi di finale col Napoli.

