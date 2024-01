Liga: il Barcellona ne prende cinque dal Villarreal! Il Real torna in vetta

SPAGNA

I blancos vincono 2-1 sul Las Palmas: decide Tchouameni all’84’. I blaugrana perdono in casa una partita folle tra il 99’ e il 102’ e vanno a -10

© Getty Images Il Real Madrid batte in rimonta il Las Palmas per 2-1 e torna in vetta alla Liga: segnano Vinicius e Tchouameni, in rete all’84’ poco dopo il suo ingresso in campo. Il Barcellona perde 5-3 una folle partita contro il Villarreal: i blaugrana la ribaltano da 0-2 a 3-2 con Gündogan, Pedri e l'autorete di Bailly, poi subiscono il pareggio di Guedes e crollano in pieno recupero per mano di Sorloth (99') e Morales (102'). 0-0 tra Real Sociedad e Rayo.

LAS PALMAS-REAL MADRID 1-2

El Haddadi sfiora dopo pochi secondi il gol sugli sviluppi di un corner e la formazione di Ancelotti risponde subito con Rodrygo, ma Valles è reattivo sul tentativo del brasiliano. Kroos impegna nuovamente il portiere con un bel calcio di punizione dalla distanza, mentre Cardona al 34’ ha un'altra chance col mancino per portare avanti i padroni di casa ma calcia alto. Nel finale del primo tempo si accende Vinicius, che ci prova in due occasioni ma non riesce a sbloccare il punteggio prima del duplice fischio. Il Las Palmas passa in avvio di ripresa, quando Sandro Ramirez e Munoz costruiscono una fantastica azione che l'ex Barcellona rifinisce dopo aver saltato Rudiger, assistendo poi il compagno in area piccola. Il pareggio merengue lo firma al 66’ Vinicius, che mette in rete col mancino un delizioso assist di Camavinga. Il Madrid spinge per completare l'ennesima rimonta stagionale e ci riesce all’84’, quando Tchouameni (appena entrato in campo) gira perfettamente di testa un calcio d'angolo battuto da Kroos, decidendo il match. Real che sale così in vetta con 54 punti, due in più del Girona (in campo domani), mentre i padroni di casa restano a quota 31.

© Getty Images

BARCELLONA-VILLARREAL 3-5

Yamal è il calciatore più pericoloso tra i padroni di casa in avvio, sfiorando il gran gol su calcio piazzato dopo un quarto d'ora di gioco. Subito dopo ci prova Joao Felix a portare avanti i catalani con una botta mancina dal limite, ma Jörgensen si supera. Al 21’ passa in vantaggio il Sottomarino Giallo, ma la rete di Moreno viene annullata per un fallo di Baena su Koundé. Il capitano si ripete venti minuti dopo con un mancino perfetto su assist dalla sinistra di Sorloth, ma questa volta è tutto regolare. In avvio di ripresa raddoppiano gli ospiti: Cancelo perde clamorosamente palla da ultimo uomo, Akhomach ne approfitta dribblando Pena e mettendo in gol. All'ora di gioco Gündogan riapre i giochi con un perfetto mancino dal limite su sponda di Lewandowski e Pedri completa la rimonta con un potente mancino al 68’ su respinta della difesa avversaria. Altri tre minuti e Bailly firma il clamoroso autogol del vantaggio catalano con un colpo di testa su un calcio di punizione di Gundogan dalla trequarti. Vitor Roque entra e si procura la chance del poker, ma calcia sull'estremo difensore avversario. Gli uomini di Xavi spingono per chiudere il match, invece il Villarreal la pareggia in contropiede all’84’ con il neo acquisto Guedes, che chiude con un perfetto diagonale dopo la verticalizzazione di Sorloth. I colpi di scena non sono finiti, perché viene fischiato al 90’ un rigore ai padroni di casa per fallo di mano di Comesana, poi revocato con l'ausilio del Var, ma soprattuto al 99’ la vince il Villarreal su un pasticcio di Inaki Pena di cui approfitta Sorloth, che regala un clamoroso successo alla squadra di Marcelino. Araujo sfiora il 4-4 al 101’ e sul ribaltamento di fronte cala il pokerissimo Morales in contropiede. Il Sottomarino Giallo si trova ora a 23 punti in classifica. I blaugrana restano a 44 punti e sono a meno dieci dalla vetta.

REAL SOCIEDAD-RAYO VALLECANO 0-0

Reti bianche nella sfida tra i baschi e il Rayo, con i padroni di casa che restano a -5 dal quarto posto. Barrenetxea si affida al tandem offensivo André Silva-Sadiq, ma nessuna delle due compagini produce rilevanti occasioni da rete nella prima frazione fino al recupero, quando Zubimendi e Galan sfiorano il vantaggio per la Real. La seconda frazione di gioco continua a non regalare chiare palle gol, con un equilibrio che si mantiene fino al fischio finale ed un punto a testa che porta a quota 24 gli ospiti, mentre sale a trentasei la Sociedad.