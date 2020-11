Wolverhampton, Raul Jimenez già operato dopo la frattura al cranio rimediata contro l'Arsenal

PREMIER LEAGUE

Lo scontro col difensore David Luiz nella partita contro l'Arsenal ha causato una frattura al cranio a Raul Jimenez. La comunicazione è arrivata direttamente dal Wolverhampton attraverso una nota ufficiale. L'attaccante messicano è già stato operato nella notte e il peggio sembra essere ormai alle spalle. Jimenez dovrà osservare un periodo di riposo prima di riprendere le sue normali attività. Arsenal-Wolverhampton, paura Jimenez: perde i sensi dopo uno scontro aereo

































































La punta dei Wolves è andata ko dopo pochissimi minuti dall'inizio della sfida contro l'Arsenal: uno scontro aereo che lo ha visto avere la peggio e perdere immediatamente i sensi. Momenti di grande paura e tensione in campo per le sue condizioni, con il gioco che è rimasto sospeso per oltre dieci minuti. Dopo il trasporto in ospedale il giocatore è stato sottoposto a degli accertamenti e in seguito operato.

IL COMUNICATO DEL WOLVERHAMPTON

"Raul sta bene in seguito all'operazione della scorsa notte. Lo ha raggiunto la sua compagna Daniela e adesso si sta riposando. Il club desidera ringraziare lo staff medico dell'Arsenal e i paramedici dell’ospedale e i chirurghi che sono stati d’aiuto. Il club chiede che venga rispettato un periodo di privacy per il giocatore, prima che vengano diffusi ulteriori aggiornamenti"