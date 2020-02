Wigan, Robinson e il Milan sfumato: "Due giorni pazzi"

Antonee Robinson ha accarezzato il sogno Milan ma poi il trasferimento è saltato, tra ulteriori richieste di visite mediche e mancato accordo economico tra rossoneri e Wigan. L'esterno inglese è tornato a farsi vivo con un tweet in cui non si menziona direttamente l'esito negativo della trattativa anche se il riferimento è chiaro: "Sono stati due giorni pazzi ma niente poteva tirarmi su come Joe Williams (compagno di squadra, ndr) e la vittoria della squadra in casa del Leeds. Ben fatto ragazzi!".