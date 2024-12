West Ham: frattura a una gamba per Michail Antonio, è già stato operato

IL COMUNICATO DEL WEST HAM

“Il West Ham annuncia che Michail Antonio è stato operato per ridurre la frattura alla parte inferiore di una gamba in seguito al suo incidente di sabato pomeriggio - ha scritto il club -. Michael continuerà a rimanere sotto controllo medico in ospedale nei prossimi giorni. Tutto il club gli augura una rapida guarigione ed esprime la sincera gratitudine a tutta la famiglia del calcio per l’incredibile supporto mostrato da subito. Il club aggiornerà ulteriormente sulle condizioni del giocatore al momento opportuno”.