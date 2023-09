Arturo Vidal: "Ten Hag ha sbagliato con Cristiano Ronaldo. I pelati sono complicati"

Dopo la pesante uscita contro il Milan, Arturo Vidal senza freni anche commentando il rapporto tra Erik ten Hag e Cristiano Ronaldo l'anno scorso al Manchester United: "Quell'allenatore è entrato male nell'ambiente. Come si fa a far fuori Cristiano Ronaldo? Certe persone sono fatte così, ecco perché a volte gli allenatori che arrivano fanno un gran casino. Terribile. Non so come ragionino: vendere Cristiano Ronaldo? Era il capocannoniere e lo mandano via. I pelati sono molto complicati (riferimento anche al difficile rapporto con Jorge Sampaoli al Flamengo, ndr)".