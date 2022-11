Flamengo, Vidal provoca il Real Madrid: "Ti rompiamo il..."

MONDIALE PER CLUB

Il cileno, ex Barcellona, pensa già al Mondiale per Club 2023 dopo aver vinto la Copa Libertadores in rossonero

© Getty Images Arturo Vidal senza freni dopo la vittoria in Copa Libertadores con la maglia del Flamengo. Durante la festa con i tifosi, il centrocampista cileno ha preso il microfono e urlato: "Real Madrid, ti rompiamo il..." provocando la squadra spagnola che, in quanto detentrice della Champions League, giocherà il Mondiale per Club 2023 proprio assieme al club rossonero.

Vidal, approdato al Flamengo in estate dopo aver lasciato l'Inter, è anche un ex Barcellona e dimostra di non aver dimenticato i colori blaugrana. Per il 35enne sarà come un piccolo Clasico, ammesso che il Mondiale per Club si giochi.

Al momento, infatti, non è calendarizzato: nel 2021 sarebbe dovuto scattare il nuovo format con 24 squadre divise in otto gironi da tre ma la pandemia ha annullato il debutto e quindi a febbraio 2022 era andata in scena la versione classica del Mondiale per Club, col Chelsea vincitore. Per l'edizione 2023 non ci sono notizie certe: col Mondiale a dicembre, a febbraio-marzo non ci saranno date per giocare con il format tradizionale mentre la Fifa, recentemente interpellata dal New York Times sull'introduzione del format a 24 squadre, ha laconicamente detto: "Nessun indizio".