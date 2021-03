Veron, la dinastia continua: debutto nell’Estudiantes per il 20enne Deian

ARGENTINA

Il figlio dell’ex Inter Sebastian è sceso in campo per la prima volta in una gara ufficiale e ha messo un piede nella storia

Tre generazioni di calciatori, una sola maglia: la dinastia Veron come quella Maldini. Dopo nonno Cesare, papà Paolo e il figlio Daniel, che hanno giocato tutti e tre partite in Serie A con la maglia dello stesso club, il Milan, ora tocca alla famiglia dell'argentino ex Lazio, Inter, Samp e Parma. Ad esordire con la prima squadra dell'Estudiantes, in una partita contro l'Arsenal Sarandi del torneo 'Coppa della lega professionistica', è stato infatti la mezzala ventenne Deian Veron. È il nipote di Juan Ramon, attaccante detto 'la Bruja', e il figlio di Juan Sebastian, centrocampista come il 'rampollo'. Per il Veron alla terza generazione sono bastati i 18' finali della partita per mettere un piede nella storia.

Nonno Veron aveva debuttato nell'Estudiantes nel 1962, Veron padre nel 1993 e ora del club di La Plata è diventato il presidente. Sia nonno sia papà Veron con quella maglia hanno vinto una Libertadores. Ci sono stati altri casi, nel calcio, di nonno, padre e figlio arrivati ai massimi livelli del calcio professionistico anche se non, come per i Maldini e i Veron, tutti e tre nello stesso club.

Marcos Alonso del Chelsea, ed ex Fiorentina, è infatti il nipote di quel Marquitos che vinse 5 Coppa dei Campioni nel Real Madrid di Puskas e Di Stefano, e figlio di quel Marcos Alonso Pena ex attaccante di Atletico Madrid e Barcellona. In Uruguay c'è stato il caso dell'ex interista Diego Forlan, idolo del Penarol, nipote di Juan Carlos Corazzo e figlio di Pablo Forlan, anche loro calciatori arrivati nella massima serie dell'Uruguay. Infine il 'Chicharito' Hernandez, attualmente al LA Galaxy e che con la nazionale messicana ha giocato in tre Mondiali (2010, 2014 e 2018): suo padre 'Chicharo' Hernandez ha giocato in 4 diverse squadre del campionato locale e disputato con il Messico i Mondiali del 1986. Ha vestito la maglia del Messico nel torneo iridato anche il nonno del 'Chicarito', Tomas Balcazar, ex Chivas come il nipote, e in campo con il 'Tri' ai Mondiali del 1954 in Svizzera.

“IL GIORNO PIU' BELLO DELLA MIA VITA”

Al termine della sfida anche le prime parole di gioia nelle varie interviste. Una festa prolungata anche sui social dove proprio Deian ha scritto: “Il giorno più bello della mia vita”.