Valladolid, Ronaldo: "Sto pensando di tornare in campo per battere i calci di rigore"

03/04/2019

Sul Valladolid sembra gravare una maledizione in questa stagione, sono cinque i calci di rigore sbagliati dalla squadra spagnola (che lotta per non retrocedere nella Liga) sui sei tirati. Ecco perché Ronaldo, presidente del club, parlando con Neymar a Otro ha scherzato: "Sono sul punto di tornare in campo e tirarli in prima persona". Poi una carezza ai suoi giocatori: "I penalty sono spaventosi, una grande responabilità".