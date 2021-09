Usa, Romeo Beckham fa l'esordio tra i professionisti con il Fort Lauderdale

USA

Il figlio di David gioca nella squadra riserve dell'Inter Miami, club di cui è proprietario il padre

"Contento del mio esordio tra i professionisti, ora testa al prossimo match": Romeo Beckham decide di tenere un profilo basso dopo aver debutto con il Fort Lauderdale nella USL League One, l'equivalente della Serie C italiana negli Stati Uniti. Ma per un ragazzo che porta quel cognome sulla maglia è difficile dribblare il clamore, considerando che il Fort Lauderdale è la squadra riserve dell'Inter Miami, cioè il club di cui è proprietario il padre David, ex campione di Manchester United, Real Madrid, Milan, Los Angeles Galaxy e Psg.

Il 19enne Romeo, che ha sottoscritto un contratto con il club a inizio settembre, ha giocato proprio nel ruolo del padre, esterno destro, sfoggiando alcuni tocchi di fino e ha creato una buona opportunità per la sua squadra in avvio. Ironia della sorte, ha fatto coppia a centrocampo con Harvey Neville, il figlio di Phil (ex difensore e compagno di David Beckham ai tempi dello United) che allena la prima squadra dell'Inter Miami.

Beckham è stato sostituito dopo 79 minuti e ha assicurato di essere ora "completamente concentrato sulla prossima partita". Entrambi torneranno in azione contro il Greenville Triumph il 2 ottobre.