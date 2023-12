Uruguay, Lavezzi ricoverato in ospedale forse dopo una rissa

IN URUGUAY

L'ex Napoli avrebbe una scapola fratturata, rimediata durante una festa. La famiglia smentisce la rissa

© gett Ezequiel Lavezzi e' stato ricoverato in ospedale in Argentina "con una ferita da puntura all'addome e una frattura a livello della clavicola". Lo riferisce il quotidiano argentino Clarin, secondo cui al momento non sarebbero ancora chiari i motivi che hanno portato l'ex attaccante di Napoli e Psg ad essere ricoverato presso l'ospedale di Cantegrill vicino a Punta del Este. Le versioni riportate dalla stampa locale divergono su quello che potrebbe essere successo nella casa di Lavezzi. Secondo una prima ricostruzione, il 38enne Lavezzi sarebbe rimasto ferito nella sua casa di José Ignacio dopo una discussione in famiglia.

Sebbene il suo entourage abbia dato un'altra versione al riguardo. Lavezzi sarebbe stato soccorso intorno alle 5 del mattino, era in casa insieme con la compagna e parte della sua famiglia. E' questa la prima versione che diffonde la polizia di Maldonado, in attesa di raccogliere le dichiarazioni sia dell'argentino sia dei testimoni dell'accaduto. Del tutto diversa, però, la versione di un vicino di casa di Lavezzi che contattato da una radio locale avrebbe rivelato che il "Pocho" si è in realtà fatto male cadendo da una scala mentre stava cercando di cambiare una lampadina.