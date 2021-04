United, Pogba vs Mourinho: "Andava contro i giocatori, Solskjaer no"

UNITED

Attacco frontale del francese allo Special One: "Non so nemmeno io cosa è successo con lui"

Paul Pogba torna a parlare del rapporto complicato con Mourinho e non usa giri di parole per attaccare l'ex allenatore del Manchester United. "Con Solskjaer è tutto diverso, non andrebbe mai contro i giocatori - ha spiegato il francese a Sky Sports UK -. Forse non li sceglierebbe, ma non li mette da parte come se non esistessero più". "Questa è la differenza tra Mourinho e Ole", ha aggiunto. Getty Images

Parole forti e chiare, che definiscono senza mezzi termini i contorni di un feeling difficile con lo Special One. "Ho avuto un ottimo rapporto con Mourinho, tutti lo hanno visto - ha proseguito Pogba parlando ancora dell'ex allenatore dei Red Devils -. Ma il giorno dopo non sai mai cosa è successo". "Questa è la cosa strana che ho vissuto con Mourinho e non lo posso spiegare meglio perché nemmeno io lo so", ha concluso.