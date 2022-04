United, nuovi dettagli sulle minacce a Maguire: "Hai 72 ore per andartene"

INGHILTERRA

La stampa britannica ricostruisce l'incubo del difensore della nazionale inglese: "Ci sono tre bombe a casa tua, le faremo eplodere"

"Ci sono tre bombe a casa tua, hai 72 ore per lasciare il club o le faremo eplodere". Emergono nuovi raccapriccianti dettagli sui giorni di paura vissuti dal capitano del Manchester United, Harry Maguire, dopo il pesante 4-0 subito dai Red Devils ad Anfield. La stampa britannica ha ricostruito nei particolari l'incubo vissuto dal difensore inglese, che si stava allenando quando il suo agente ha ricevuto una mail minatoria, parsa subito molto seria, che minacciava di morte il difensore, la compagna Fern Hawkins e le due figlie. Getty Images

La polizia si è recata sul posto con l'unità cinofila senza trovare alcun ordigno ma la donna e le due bambine, riporta il Sun, sono state comunque trasferite in una casa sicura, mentre Maguire è andato a vivere a casa di un compagno di squadra.

Dall'entourage del difensore inglese parlano di una "seria minaccia" e secondo The Atlantic il capitano, ancora scosso per quanto accaduto, non scenderà in campo dal primo minuto nella sfida di oggi contro l'Arsenal.

"È un altro brutto segno del mondo sempre più pazzo nel quale viviamo" ha detto il tecnico dei Red Devils, Ralf Rangnick, commentando l'episodio in conferenza stampa.

Vedi anche Calcio estero Manchester United, Maguire minacciato: "Abbiamo messo una bomba in casa tua"