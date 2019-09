United, Evra torna a casa: primo giorno da aiuto-allenatore dell’U18

SU INSTAGRAM

Patrice Evra torna protagonista sui social network. L'ex terzino della Juventus ha celebrato su Instagram il suo "primo giorno" da allenatore, ma questa volta nessun video esilarante. Il francese, che ha appeso le scarpette al chiodo, ha infatti iniziato una nuova avventura da aiuto-allenatore dell’U18 del Manchester United.

"Non posso descrivere come mi sento in questo momento" ha scritto Evra, felicissimo di essere tornato a casa dopo aver indossato la casacca dei Red Devils dal 2006 al 2014 (e aver vinto tra le altre cose una Champions e 5 Premier): "Vestire questa maglia mi rende l'uomo più felice del mondo" ha ammesso annunciando di aver portato a termine il suo primo giorno da allenatore.

Come spiega il Sun, Evra aiuterà Neil Ryan nella crescita dei giovani talenti dello United con l'obiettivo di fare esperienza per poi, un giorno, allenare forse la prima squadra.

Vedi anche juventus Juventus, Rabiot festeggia: ha vinto la causa col Psg Vedi anche juventus Juve, Evra sfotte Ronaldo: "Non andate a pranzo da lui"