"Tutti quanti abbiamo toccato delle donne": tecnico dell'Angers deve dimettersi

"Non c'è niente di male, tutti quanti abbiamo toccato delle donne". Questa frase sessista è costata la panchina al tecnico dell'Angers Abdel Bouhazama, che aveva giustificato così la decisione di schierare il difensore Ilyes Chetti, al centro di un procedimento per molestie sessuali nei confronti di una ragazza. L'uscita di Bouhazama, arrivata prima della pesante sconfitta per 5-0 in casa del Montpellier, ha scatenato una bufera in Francia, sollevando molte polemiche e proteste. Lo stesso Angers ha condannato il comportamento del suo allenatore, accettandone le dimissioni. L'Angers è ultimo in classifica nella Ligue 1.