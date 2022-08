Turchia, Hamsik accoglie Mertens: “Ciao guaglione”

GALATASARY-TRABZONSPOR

I due ex Napoli di fronte per Galatasaray-Trabzonspor, lo slovacco ha condiviso una foto sui social con un cuore azzurro

Derby in salsa napoletana nel campionato turco. Galatasaray-Trabzonspor, la prima partita da titolare con la sua nuova squadra per Dries Mertens dopo l’addio agli azzurri, è stata l’occasione per l’attaccante belga per un incontro ravvicinato con un altro ex Napoli, Marek Hamsik, che deteneva lo scettro di marcatore all time degli azzurri prima di cederlo proprio a Mertens e che è ormai al suo secondo anno al Trabzonspor dopo aver lasciato l’Italia nel 2019.

© instagram

L’ex capitano azzurro ha voluto celebrare il momento con una storia su Instagram in cui ha postato la foto del saluto con Mertens, ha scritto “guaglione” e ha aggiunto un cuore azzurro per non lasciare dubbi sull'amore che ancora sente per la città e per la squadra. Lo stesso amore che prova anche Mertens, come dimostrato in un recente video con cui ha voluto salutare tutti i tifosi azzurri. Per la cronaca, il derby napoletano di Turchia è finito 0-0.

