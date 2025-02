Turchia, duro attacco del Fenerbahce al Galatasaray: "Contratti illegali, mercato nero..."

In Turchia non si placa la bufera arbitri scoppiata dopo la decisione dell'Adana Demispor di lasciare il campo a seguito di un rigore concesso troppo generosamente a Dries Mertens e poche ore dopo l'accaduto arriva il tweet al veleno del Fenerbahce, secondo in classifica alle spalle del Galatasaray: "Con i vostri contratti illegali, la pubblicità di biglietti del mercato nero e le scommesse illegali, continuate a ingannare il nostro Stato e la Federazione Calcistica della Turchia. Con i membri dei vostri media controllati e le dichiarazioni ipocrite, continuate a ingannare l'opinione pubblica. Continuate a ingannare gli arbitri e gli appassionati di calcio con i vostri calciatori che da anni agiscono in modo ingannevole! Grazie a voi non è rimasta né fiducia né giustizia! Ma voi siete sempre i più innocenti e i più vittimizzati! Congratulazioni, cosa avete fatto al calcio turco!".