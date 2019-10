Turchia, altro saluto militare. Il cestista Kanter attacca Erdogan

I giocatori della nazionale turca di calcio l'hanno rifatto. Per festeggiare il pareggio contro la Francia molti componenti della squadra si sono rivolti ai loro tifosi con il saluto militare per appoggiare Erdogan e i soldati impegnati nell'offensiva contro i curdi in Siria. Era già successo venerdì scorso nel match contro l'Albania. Un gesto che ha scatenato molte polemiche e continua a far discutere. Poi le parole di Calhanoglu del Milan in esclusiva ai nostri microfoni: "Appoggiamo al 100% la nostra nazione". Turchia, altro saluto militare





































Ultime gallery Vedi tutte

PARIGI CHIEDE SANZIONE ESEMPLARE PER LA TURCHIA

Dopo il saluto militare mimato dai giocatori turchi durante il match Turchia-Francia di ieri sera allo Stade de France, la ministra francese responsabile per lo Sport, Roxana Maracineau, lancia un appello alla Uefa affinché adotti una "sanzione esemplare" contro la nazionale di calcio turca. Per lei, quel saluto militare mimato per ben due volte allo Stade de France, dopo il gol di Ayhan che ha portato al pareggio (1-1) e poi al termine della partita, è "contrario allo spirito sportivo". Nel tweet pubblicato nella notte, Maracineau ringrazia, in particolare, "la Federcalcio francese e le forze dell'ordine per il lavoro volto a garantire il corretto svolgimento della partita. I giocatori turchi - deplora poi la ministra - hanno sciupato questi sforzi mimando un saluto militare contrario allo spirito sportivo. Chiedo alla Uefa una sanzione esemplare".

I GIOCATORI CON ERDOGAN, IL CESTISTA KANTER LO ATTACCA ANCORA

Da 5 anni Enes Kanter è il simbolo dello sport contro Recep Tayyip Erdogan. Il giocatore dei Boston Celtics che ha rischiato più volte di essere arrestato ha ribadito la sua posizione con un tweet: "Non vedo e non parlo con i miei genitori da 5 anni. Hanno imprigionato mio padre. I miei fratelli non riescono a trovare lavoro. Il mio passaporto è revocato. E’ stato emesso un mandato di arresto internazionale. La mia famiglia non può lasciare il Paese. Ogni giorno ricevo minacce di morte. Sono attaccato, molestato. Hanno cercato di rapirmi in Indonesia. LA LIBERTÁ NON È GRATUITA”.