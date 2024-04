Trabzonspor: 6 partite a porte chiuse dopo la rissa con il Fenerbahce

Pugno duro nei confronti del Trabzonspor per quanto accaduto lo scorso 17 marzo, quando un centinaio di tifosi sono scesi in campo a fine partita per aggredire i calciatori del Fenerbahce: il club è stato punito con 6 giornate a porte chiuse e una multa di circa 87.000 euro. Squalificato per una partita anche il vice allenatore, Egemen Korkmaz. È andata meglio ad alcuni calciatori del Fenerbahce coinvolti: İrfan Can Eğribayat e Jayden Oosterwolde sono stati appiedati per una partita ciascuno. Nessuna sanzione per Michy Batshuayi e Bright Osayi-Samuel, entrati a contatto con i tifosi avversari. Il Trabzonspor non l'ha presa bene e presumibilmente farà ricorso: "La vostra giustizia di merda! Alzatevi dai vostri posti e dimettetevi" il tweet al veleno.