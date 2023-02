Tottenham, Stellini: "Conte non al 100% non è Conte. Non sappiamo quando tornerà"

© Getty Images

Cristian Stellini fa il punto sulla salute di Antonio Conte, rimasto in Italia dopo la sconfitta con il Milan per recuperare dalla delicata operazione alla cistifellea. "La salute è più importante del calcio - ha spiegato il braccio destro dell'allenatore salentino -. Ecco perché il club, Antonio e i medici hanno deciso di assumersi questa responsabilità e di lasciare Antonio in Italia. Il tempo che rimarrà lì dipenderà dalle sensazioni di Antonio. Come ha spiegato, l'intervento non è stato facile, è stato un intervento chirurgico d'urgenza e l'infiammazione era grande, e forse hanno sottovalutato la situazione. Ha bisogno di tempo per essere al 100% e quando Antonio non è al 100% non è Antonio e questo crea stress. Ha bisogno di prendersela comoda di nuovo. La sensazione di Antonio è di aver sottovalutato l'intervento. Quando si avvicina la partita, lo stress e la tensione che vive normalmente gli creano problemi. Quando lo ha verificato con il medico e il club, è stata presa questa decisione".