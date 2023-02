Conte resta in Italia, il Tottenham affidato a Stellini

INGHILTERRA

Il tecnico ha bisogno di un po' di riposo dopo l'intervento alla cistifellea, ma non si sa quando rientrerà a Londra: "Il mio fisico ne ha risentito"

l Tottenham ha annunciato che Antonio Conte è rimasto in Italia dopo la partita di Champions League contro il Milan. "Dopo un controllo post-operatorio di routine in Italia effettuato ieri, Antonio Conte rimarrà nella sua casa di famiglia per riprendersi dal suo recente intervento chirurgico. La salute è la cosa più importante e tutti al club gli augurano ogni bene. Cristian Stellini assumerà l'incarico di allenatore della Prima Squadra", il comunicato degli Spurs.

Vedi anche Calcio estero Tottenham, Conte si è operato: "Tutto bene, non vedo l'ora di tornare sul campo" Non è dato sapere quando Conte tornerà in Inghilterra e potrebbe non essere in panchina domenica pomeriggio, quando il Tottenham ospiterà il West Ham in Premier League.

Il tecnico pugliese era stato operato d'urgenza alla cistifellea in Italia l'1 febbraio ed era rimasto qualche giorno lontano dalla squadra prima di riprendere regolarmente il suo posto, anche se un po' debilitato.

CONTE: "IL MIO FISICO NE HA RISENTITO"