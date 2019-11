Tottenham, Dele Alli nel 2012: "Mourinho sopravvalutato e arrogante"

Internet non cancella (quasi mai) il passato, e così i social network: ora lo sa pure Dele Alli che ha visto riesumato un tweet del 2012 in cui criticava José Mourinho, appena diventato suo allenatore al Tottenham. "Non posso essere l'unico a pensare che Mourinho sia sopravvalutato e arrogante. Per fortuna non dovrò mai lavorare con lui" scriveva il centrocampista inglese sette anni fa, non immaginando che quel momento sarebbe arrivato.