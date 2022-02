Tottenham, Conte risponde a Guardiola: "Contropiede? Non proprio..."

SU INSTAGRAM

Il tecnico degli Spurs usa i social per replicare alle parole del collega dopo la gara dell'Etihad

Antonio Conte ha scelto i social, con un post ironico pubblicato sul suo profilo Instagram, per rispondere a Pep Guardiola, che dopo la sconfitta casalinga del suo Manchester City contro il Tottenham, aveva definito gli Spurs una squadra di 'contropiedisti'. Un'analisi evidentemente non piaciuta al tecnico italiano, che ha replicato pubblicando un video dei tre gol degli Spurs all'Etihad Stadium accompagnato da un'eloquente didascalia, con tanto di faccine sorridenti: "Contropiede? Non proprio...". Getty Images

In effetti tutte le reti degli Spurs, sia quella iniziale di Dejan Kulusevski sia le due nel finale di Harry Kane, sono arrivate al termine di azioni manovrate. Ma è altresì vero che il commento di Guardiola si riferiva all'impostazione tattica seguita dal Tottenham nei 90' e non solo nello specifico alle singole azioni.

"Dopo il vantaggio il Tottenhm si è difeso molto basso e in maniera incredibilmente compatta - aveva dichiarato il tecnico spagnolo - Con Kane non perdi mai la palla e puoi correre veloce grazie a Son e Kulusevski. Hanno giocato come mi aspettavo, sono stati bravi a creare spazio per il contropiede".

Al termine della gara Conte aveva preferito non commentare le parole di Guardiola, salvo poi farlo qualche giorno dopo tramite un post che rinnova la rivalità sportiva tra i due.