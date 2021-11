Tottenham: Conte mette a dieta la squadra, addio a ketchup, maionese e panini

REGOLE FERREE

Il nuovo tecnico cambia alimentazione: alcuni calciatori sono in sovrappeso

La nutrizione è stata un'area su cui Antonio Conte si è concentrato molto durante la prima settimana del suo mandato al Tottenham. Il neo allenatore ha preteso che la squadra pranzi insieme a mezzogiorno e ha tolto dal menù della mensa cibi pesanti, panini, ketchup e maionese. Sono stati inoltre ridotti la quantità di succo di frutta e la quantità di olio e burro utilizzati in cucina. L'ex Inter ha anche invitato i suoi a mangiare più frutta. Getty Images

Il manager salentino non ha perso tempo ha sin da subito ha cominciato a martellare i suoi nuovi giocatori, con l'intento di inculcare al più presto la sua filosofia di gioco. Nulla è lasciato al caso, a partire dall'alimentazione, visto che ha detto in faccia ad alcuni calciatori che sono in sovrappeso.

Un instancabile lavoro sul campo, ma anche analisi video estenuanti, come la sessione di 75 minuti prevista inizialmente da 20 dopo il debutto contro il Vitesse. I calciatori non impegnati con le Nazionali questa settimana saranno sottoposti a estenuanti doppie sessioni sul campo di allenamento in vista del match con il Leeds alla ripresa dalla Premier.