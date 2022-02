Tottenham, Conte: "Levy contento del mio lavoro, non volevo dimettermi"    

TOTTENHAM

Le amare dichiarazioni di Antonio Conte dopo la sconfitta col Burnley avevano gettato ombre lunghe sul futuro del tecnico al Tottenham, ma un confronto con il presidente Daniel Levy sembra aver raffreddato subito gli animi. "Le mie parole sono state molto chiare, non è normale perdere 4 gare nelle ultime 5 - ha spiegato l'allenatore degli Spurs -. Quando succedono queste situazioni è giusto fare delle valutazioni sui perché e trovare delle risposte". "Non sono abituato a perdere così - ha aggiunto -. Dimissioni? Penso che ora la soluzione sia continuare a lavorare molto per dare soddisfazioni ai nostri tifosi. Lavorare sul presente per trovare soluzioni". "Ho parlato con Levy e il presidente sa che sono qui per aiutare il club in ogni momento - ha raccontato Conte -. Lo farò fino alla fine. Questa è la realtà e lui sa che stiamo lavorando sodo. Ha grande considerazione del nostro lavoro e del lavoro del mio staff". Getty Images

"Il club conosce la nostra situazione e ha confermato di essere molto contento del mio lavoro e dei cambiamenti che abbiamo fatto - ha proseguito Conte -. Sono un perfezionista e so che il mio lavoro porterà dei miglioramenti in futuro, ma allo stesso tempo voglio raggiungere i risultati in fretta".

"Vorrei che i miei giocatori fossero arrabbiati come lo sono io dopo la sconfitta col Burnley", ha aggiunto il tecnico del Tottenham. "Ripeto che voglio aiutare il club in ogni aspetto - ha proseguito -. Mi mostra ogni giorno grande considerazione e per questo mi impegno molto perché so che la considerazione per me è molto alta". "Sono realista e per ora la cosa più importante è il presente e non guardare troppo avanti - ha continuato Conte -. Dobbiamo finire questa stagione. Stiamo lavorando sodo e meritiamo molto di più. I giocatori e i nostri tifosi meritano il meglio".

"Ora è importante essere concentrati - ha aggiunto -. Stiamo lavorando bene e abbiamo iniziato ad andare nella giusta direzione nonostante i risultati negativi o positivi". "Anche per il futuro c'è più chiarezza - ha concluso -. Per definire meglio certe situazioni e continuare a costruire".