Tottenham: 1.300 milioni di euro di debiti ma paga 50 milioni per tre allenatori

Il Tottenham ha scelto Antonio Conte per rilanciare le proprie ambizioni: un allenatore top che prevede uno stipendio top e, logica vuole, anche un calciomercato al top. Una pioggia di milioni che gli Spurs dovranno aggiungere al già enorme debito accumulato nel corso degli ultimi anni anche e soprattutto per la costruzione del nuovo stadio, il Tottenham Hotspur Stadium. Di fatto il club è come avesse a libro paga tre allenatori, tutti dallo stipendio pesante: a Mourinho (il quale in realtà percepisce una buonuscita, aveva trattato la risoluzione) deve 17 milioni di euro, per Espirito Santo si parla di 16 milioni residui per il contratto che scadeva a giugno 2023 mentre Conte dovrebbe percepirne 15 all'anno.

