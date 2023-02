Terremoto Turchia, Zaniolo in prima linea

Giusto il tempo di firmare con il Galatasary e di essere presentato dal suo nuovo club e Nicolò Zaniolo si è messo subito a disposizione per aiutare le vittime del terremoto in Turchia, che ha causato finora almeno 17mila morti. L'ex giocatore della Roma, sbarcato a Istanbul nell'ultimo giorno di mercato, ha voluto mostrare subito la propria solidarietà alla Turchia donando 400mila lire turche - circa 20mila euro - e dandosi da fare nel centro organizzato dal club al Nef Stadium per scaricare e organizzare gli aiuti che stanno arrivando. Non solo, perché tra le migliaia di vittime del terremoto c'è anche Muhammed Emin Özkan, ragazzo 17enne era entusiasta di poter vedere Zaniolo al Galatarasay e così in suo onore il giocatore azzurro ha scelto la maglia numero 17 per la sua nuova avventura.