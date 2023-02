Zaniolo saluta la Roma: "Mi hai fatto crescere, eternamente grato"

Dopo il trasferimento ufficiale al Galatasaray, Nicolò Zaniolo saluta la Roma. "Sono arrivato da te che mi hai accolto come se fossi a casa. Mi hai fatto crescere, mi hai dato una chance che ho provato a cogliere con tutto me stesso, onorando sempre la storia che rappresenti, combattendo per i tuoi colori, sudando per la maglia ogni volta che l’ho indossata - si legge in un post dell'attaccante sul suo profilo Instagram ricordando anche uno dei momenti più importanti della sua storia nella capitale -. Questo viaggio è fatto di emozioni uniche che custodirò per sempre, come quel 25 maggio dell’anno scorso, quel gol, quella coppa...tutta nostra".