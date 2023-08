Premier League, il City riparte da Haaland: 3-0 al Burnley

INGHILTERRA

Gli uomini di Guardiola vincono all’esordio con la doppietta del norvegese (4’ e 36’) e il gol di Rodri al 75’

Premier: pronti, partenza... Haaland







































© Getty Images 1 di 21 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La Premier League 2023/2024 si apre con un incontro tra vecchie conoscenze: i detentori del titolo sono ospiti del neopromosso Burnley dell’ex bandiera Kompany. Vince il Manchester City 3-0: Haaland sblocca il match al 4’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo e si ripete al 36’ con una gran conclusione in area su assist di Alvarez. Chiude i conti Rodri con una rete in mischia al 75'. Esordio nel finale per Gvardiol. Espulso Zaroury al 94'.

Dopo il Community Shield della scorsa settimana, che ha assegnato il primo titolo stagionale, oggi è il giorno di Burnley-Manchester City, incontro che apre la Premier League 2023/2024. Allo stadio Turf Moor va in scena la sfida tra i campioni in carica e la formazione allenata dal loro ex capitano Kompany, dominatrice dell’ultima Championship: finisce 3-0 in favore degli ospiti. Pep Guardiola schiera dal primo minuto capitan De Bruyne, Foden, Julian Alvarez, Bernardo Silva e Haaland, mentre in panchina c’è il nuovo acquisto Gvardiol. La squadra del Lancashire invece si affida all’italiano Koleosho, Amdouni e Foster. Nemmeno quattro minuti di gioco ed è subito goal: il City muove un calcio d’angolo da destra, Rodri fa la torre a centro area per il bomber norvegese, che col mancino realizza. Dopo 21’ chiede il cambio De Bruyne, che viene sostituito da Mateo Kovacic.

I padroni di casa cercano il pareggio con coraggio e un pressing ben organizzato, mettendo in difficoltà l’impostazione di Walker, Akanji, Akè e Lewis: nel giro di un minuto, prima Amdouni, involato verso la porta di Ederson, viene fermato dal numero 16 spagnolo, poi Foster si costruisce sulla sinistra una conclusione che esce di poco. Al 36’ è però ancora Haaland a realizzare: deliziosa imbucata d’esterno di Foden per Walker, palla all’altezza del dischetto per Alvarez che appoggia per la potente conclusione di prima di Erling, con la sfera che tocca la traversa ed entra in rete. Sono così 100 reti in 103 partite nei top 5 campionati europei per lui. La ripresa scorre senza particolari sussulti fino al 75’, quando Rodri, sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla sinistra, raccoglie un rimpallo in area di rigore e fa 3-0 con il destro. Quattro minuti dopo arriva l’esordio del nuovo acquisto Josko Gvardiol. Il Burnley chiude la partita infine in dieci uomini: espulso al 94' Zaroury, autore di un brutto intervento su Walker.